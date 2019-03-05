От загрязнения воздуха каждый год умирают 7 млн человек, - ООН

CA-NEWS (CA) - Шесть миллиардов жителей планеты, треть которых – дети, дышат загрязненным воздухом, что создает угрозу их здоровью и даже жизни. От последствий загрязнения каждый год умирают 7 млн человек. Об этом предупреждает Специальный докладчик ООН по вопросам окружающей среды. Дэвид Бойд 4 марта представил Совету по правам человека ежегодный доклад на эту тему, говорится на сайте организации.

Загрязнение воздуха – «невидимый убийца»

Эксперт ООН отметил, что загрязнение воздуха является причиной респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, инсульта, рака легких и осложнений, связанных с беременностью. У детей, вдыхающих грязный воздух, все чаще проявляется астма, хроническая легочная недостаточность, задержка роста, диабет, детское ожирение и умственная отсталость.

Дэвид Бойд назвал загрязнение воздуха «невидимым убийцей», который каждый час уносит жизни 800 человек, многие из которых пережили длительные мучительные заболевания, такие как рак, респираторные или сердечные болезни. В тоже время, сетует Спецдокладчик, эта проблема не получает должного внимания, в отличие, например, от природных катастроф – при том, что более 150 государств, присоединившись к международным договорам и приняв соответствующие законы, обязались уважать и защищать право на здоровую окружающую среду.

«Люди не могут избежать грязного воздуха – ни у себя дома, ни за его пределами, - сказал Дэвид Бойд. – Он проникает везде».

Главные причины атмосферного загрязнения воздуха – это производство электроэнергии, промышленные процессы, добыча полезных ископаемых, сельскохозяйственная деятельность, нерациональное удаление отходов и транспорт. Согласно оценкам, суммарный объем затрат в связи с загрязнением воздуха превышает 5 трлн долл. в год.

Международные организации не раз выражали озабоченность в связи с открытым сжиганием отходов в Ливане, добычей боксита в Гвинее и угледобычей в Мозамбике. Для того, чтобы мы все могли дышать чистым воздухом потребуется принять меры на местном, национальном, а главное - международном уровнях, ведь значительная часть атмосферного загрязнения воздуха имеет трансграничное происхождение, то есть его источники находятся на территории другой страны. Четверть случаев преждевременной смерти по причине загрязненного воздуха связана с международной торговлей, то есть с производством товаров для экспорта из стран с низким доходом в богатые страны.

Женщины и дети – главные жертвы загрязнения воздуха

В докладе отмечается, что больше всего страдают уязвимые группы населения, а точнее женщины, дети, меньшинства, коренные народы, а также бедняки. Женщины и девочки в бедных странах, например, выполняя домашнюю работу, зачастую используют для готовки и отопления уголь и керосин, которые загрязняют воздух. Поскольку мозг и организм детей в процессе развития крайне восприимчивы к токсическим веществам, перенесенное им в детстве вредное воздействие может вызвать хронические проблемы со здоровьем.

Крупные источники атмосферного загрязнения воздуха (электростанции, фабрики, мусоросжигатели и оживленные автотрассы) зачастую находятся на территории бедных районов. Нищета – дополнительный фактор риска еще и потому, что жители, дышащие грязным воздухом, не всегда могут обратиться к врачу, да и зачастую не знают о его последствиях. С 1990 года в богатых, менее загрязненных странах (например, в США, странах – членах ЕС и Японии) наблюдалось улучшение качества воздуха, тогда как в ряде сильно загрязненных стран (Бангладеш, Индии и Пакистане) оно лишь ухудшалось.

Спецдокладчик предупреждает, что если немедленно не принять эффективных мер, то к 2050 году смертность от загрязнения воздуха возрастет на 50−100 процентов.

Защитники окружающей среды подвергаются преследованиям

Дэвид Бойд выразил тревогу в связи тем, что во многих странах защитники окружающей среды и прав человека все чаще подвергаются преследованиям: их травят, привлекают к уголовной ответственности и даже убивают.

Например, Филлис Омидо из Кении угрожали убийством за выступления против руководства свинцовоплавильного завода. Глория Кэптан, мужественная женщина из Филиппин, была убита за то, что выступала с критикой угольной промышленности.

Загрязнение воздуха – нарушение прав человека

Спецдокладчик напомнил, что, приняв множество резолюций о праве на чистую воду, Генеральная Ассамблея не приняла ни одной резолюции о праве на чистый воздух. В 2018 году Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что «не может быть никаких сомнений в том, что все люди имеют право дышать чистым воздухом». Однако ни одно государство не включило в свои нормативные документы все руководящие принципы ВОЗ в отношении качества воздуха, а в 80 государствах вообще не существует каких-либо стандартов. По словам эксперта ООН, это означает, что государства не выполняют свои обязательства в области прав человека. Это влечет за собой катастрофические последствия для здоровья взрослых и детей во всем мире.

Специальный докладчик подчеркивает, что загрязнение воздуха можно предотвратить. Он призвал государства выполнить свои обязательства и обеспечить соблюдение права на жизнь, здоровье, чистую воду, адекватное жилье и здоровую окружающую среду.

Дэвид Бойд напоминает, что права человека представляют собой важнейший элемент Целей в области устойчивого развития, а улучшение качества воздуха имеет ключевое значение для решения различных задач в рамках этих целей.