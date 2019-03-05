РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Суд Италии отклонил жалобу Казахстана и признал арбитражное решение в пользу молдавских бизнесменов Стати

CA-NEWS (KZ) -  В Италии суд поддержал арбитражное решение, по которому Казахстан обязан выплатить молдавским бизнесменам Габриэлю и Анатолию Стати более $500 млн, сообщает 4 марта портал Law360. Казахстан утверждал, что решение не может быть исполнено, потому что Стати завысили стоимость своих инвестиций.

Итальянский суд также отклонил доводы Казахстана о том, что шведский трибунал, вынесший решение, не обладал юрисдикцией для рассмотрения вопроса и был сформирован ненадлежащим образом.

"Жалобы, уже отклонённые сначала арбитражным институтом (Стокгольмской торговой палаты), а затем апелляционным судом Швеции, не имеют под собой оснований", – заключил суд и обязал Казахстан возместить Стати 120 000 евро судебных издержек.

Основное арбитражное решение было вынесено в Стокгольме в пользу Стати в декабре 2013 года. Трибунал, созданный под эгидой Торговой палаты Стокгольма, установил, что Казахстан нарушил своё международное обязательство перед инвесторами и присудил стороне Стати более 500 млн долларов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Республиканские трассы закрыты в пяти областях Казахстана из-за метели и гололедицы
  • Таджикистан заинтересован в получении от ЕС новых торговых преференций
  • МИД РК: Всех казахстанцев, застрявших в Индии, вывезли на родину
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×