Суд Италии отклонил жалобу Казахстана и признал арбитражное решение в пользу молдавских бизнесменов Стати

CA-NEWS (KZ) - В Италии суд поддержал арбитражное решение, по которому Казахстан обязан выплатить молдавским бизнесменам Габриэлю и Анатолию Стати более $500 млн, сообщает 4 марта портал Law360. Казахстан утверждал, что решение не может быть исполнено, потому что Стати завысили стоимость своих инвестиций.

Итальянский суд также отклонил доводы Казахстана о том, что шведский трибунал, вынесший решение, не обладал юрисдикцией для рассмотрения вопроса и был сформирован ненадлежащим образом.

"Жалобы, уже отклонённые сначала арбитражным институтом (Стокгольмской торговой палаты), а затем апелляционным судом Швеции, не имеют под собой оснований", – заключил суд и обязал Казахстан возместить Стати 120 000 евро судебных издержек.

Основное арбитражное решение было вынесено в Стокгольме в пользу Стати в декабре 2013 года. Трибунал, созданный под эгидой Торговой палаты Стокгольма, установил, что Казахстан нарушил своё международное обязательство перед инвесторами и присудил стороне Стати более 500 млн долларов.