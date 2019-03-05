РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Алишер Усманов отправил $50 млн наличными, деньги уже пришли в Ташкент, - Мирзиёев

CA-NEWS (UZ) -  Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов самолично предложил финансовую помощь для в Наманганской области в размере $50 млн. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 марта в ходе визита в Наманганскую область. Видеозапись с заседания транслировалось телеканалом "Узбекистан24".

"По программам «Обод кишлок» ("Благоустроенное село") и «Обод махалля» ("Благоустроенная махаля") Алишер Усманов сделал мне предложение. Если вы разрешите, товарищ президент, я дам 50 млн долларов США для развития программы «Обод кишлок» в Наманганской области, как вы это примите, сказал он. Я отметил, что каждый район получит по 20-25 млрд сумов ($2,3-$3 тыс - прим.ред). Я открыто скажу, деньги уже прибыли в Ташкент. Это не было обещанием, он отправил наличные. Мы должны гордиться такими соотечественниками», - сказал Мирзиёев.

В ходе мероприятия глава государства также заявил, что в городе Намангане откроется молодежный бизнес центр имени Алишера Усманова. В центре зарубежные специалисты будут обучать молодежь навыкам бизнеса.

Напомним, что уроженец города Чуст, Наманганской области Алишер Усманов занял 118 место в списке самых богатых людей Forbes в 2018 году. Состояние Усманова журнал оценил в 12,5 млрд долларов. Среди россиян Усманов занимает 10 место. По данным Forbes, первое состояние Усманов сделал на производстве пластиковых пакетов, настолько дефицитном в СССР товаре, что люди мыли их и повторно использовали.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Монголии выбрали самое лучшее госучреждение 2018 года
  • Врач в Узбекистане получил отпускные более $8 тысяч за 34 года работы
  • Таджикистан заинтересован в получении от ЕС новых торговых преференций
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×