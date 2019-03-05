Группа граждан Таджикистана и Чехии задержаны в Душанбе по подозрению в мошенничестве

CA-NEWS (TJ) - Четверо предполагаемых мошенников, в том числе гражданин Чехии, обещавшие трудоустроить граждан Таджикистана в Чехии, задержаны в Душанбе.

Как сообщает пресс-центр Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, в мошенничестве подозреваются граждане РТ Бахтиер Арабов, Тохир Рустамов, Тоус Хушкадамов и гражданин Чешской Республики Вацлав Скохоутил.

Отмечается, что Б.Арабов – директор ООО «Гардун», его заместитель Т.Рустамов, главный бухгалтер Т.Хушкадамов и Вацлав Скохоутил, вступив в предварительный сговор, обещали гражданину Собиру Собирову трудоустройство в Чехии, взяв с него $1,3 тыс.

Таким же образом Арабов, Рустамов, Хушкадамов и В.Скохоутил взяли средства у 36 граждан, обещая трудоустройство в Чехии, которые заплатили им, в общей сложности $32,2 тыс. и 101,5 тыс. сомони ($10,6 тыс).

В отношении Бахтиера Арабова, Тохира Рустамова, Тоуса Хушкадамова и гражданина Чехии Вацлава Скохоутила возбуждено уголовное дело по статье 247 (Мошенничество) УК РТ.

Следствие по данному факту продолжается, сообщил портал Авеста.