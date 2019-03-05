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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Перед строительством в Туркменистане новых объектов будет проводиться их экологический аудит

CA-NEWS (TM) -  2 марта на очередном заседании Меджлис Туркменистана принял законы «Об экологическом аудите» и «О рационализаторской деятельности», сообщает госинформагентство ТДХ.

Экологический аудит – независимая оценка соблюдения предприятиями и организациями требований законодательства Туркменистана, стандартов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также требований международных экологических нормативов, отмечает издание.

Отмечено, что так как в стране строится много новых объектов, аудит важен при анализе и оценке экологических аспектов на стадии подготовки их проектов.


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