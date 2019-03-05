Избитая девушка в Душанбе: «Если его не отпустят, я сяду вместе с ним или покончу с собой»

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 22-летняя Малика Сохибназарова, видео об избиении которой разлетелось по соцсетям, заявила в интервью Радио Озоди, что претензий к подозреваемому в ее избиении Хуршеду Азизову не имеет и требует его отпустить.

Напомним, ранее сообщалось, что милиция Душанбе в течении нескольких часов смогла задержать молодого человека, который вечером 1 марта в центре Душанбе вытащил девушку из багажника машины и жестоко избил.

Против парня было возбуждено уголовное дело по ст. 237 УК РТ(хулиганство). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На видео было видно, как средь бела дня, в центре города Душанбе, около педагогического университета, группа парней вытаскивает девушку из багажника машины и избивают. После этого, беспомощную девушку, которая плакала и кричала заснули обратно в машину.