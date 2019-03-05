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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трое граждан Узбекистана пытались пересечь казахстанско-российскую границу, спрятавшись в автотайнике

CA-NEWS (KZ) -  Трое граждан Узбекистана пытались пересечь казахстанско-российскую границу, спрятавшись в автотайнике, передает Kazakhstan Today.

5 марта 2019 года, около 02.00, состав наряда отдела пограничного контроля "Сырым-авто" Уральского пограничного отряда, приступая к проверке очередного автотранспортного средства, следовавшего по маршруту Ташкент - Самара (автомашина "Газель" под управлением гражданина РФ 1954 года рождения), сразу обратил внимание на несоответствие внешних и внутренних размеров, а также наличие новой обшивки внутри кузова. Старший пограничного наряда принял решение провести углубленный досмотр автотранспорта с использованием специальных технических средств.

В результате досмотра была выявлена дополнительная перегородка в передней части кузова, при вскрытии которой обнаружен тайник, в котором укрывались три гражданина республики Узбекистан. Причина - наличие ограничения на въезд в территорию РФ", - сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

О произошедшем проинформированы взаимодействующие органы. Задержанные граждане вместе с водителем переданы сотрудникам РОВД Байтерекского района.

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