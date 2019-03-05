В Таджикистане средства от продажи "с молотка" частной сети АЗС направляют на строительство Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Две автозаправочные станции компании «Умед-88», находящиеся на севере Таджикистана, проданы за 5 млн. 260 тыс. сомони (около $554 тыс.)

Аукционы по продаже АЗС в Джаббор Расуловском и Бободжон Гафуровском районах провела созданная около года назад Служба исполнения при правительстве Таджикистана. Средства, вырученные на аукционах, направлены на строительство Рогунской ГЭС, сообщил 4 марта Алиджон Амонзода, глава управления Службы исполнения в Согдийской области.

На севере Таджикистана расположены еще несколько АЗС и крупный склад нефтепродуктов компании «Умед-88». "Общая сумма имущества обанкротившейся компании составляет примерно 26 млн. сомони (более $2,7 млн). Стоимость склада нефтепродуктов с садом на 7 гектаров на территории города Бустон составляет 16 млн.600 тыс. сомони", говорит Алиджон Амонзода.

​Весной 2015 года компания "Умед-88" получила кредит в размере 19,4 миллиона долларов на развитие сети АЗС в Таджикистане, чтобы обеспечить хозяйства дизельным топливом. Министерство финансов Таджикистана, ОАО "Рогунская ГЭС" и ООО "Умед-88" подписали трехстороннее кредитное соглашение. Взятые в кредит деньги необходимо было вернуть до конца 2015 года, однако этого так и не случилось.

Владелец «Умед-88» Раджабали Одинаев и директор компании «Умед-88» Идибек Ибрагимов были арестованы осенью 2017 года после того, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с предпринимателями подверг резкой критике Министерство финансов страны за то, что «разными непонятными способами» предоставило «Умед-88» из госбюджета средства в размере более 170 миллионов сомони ($19,4 млн). По словам главы государства, эти средства ООО «Умед – 88» уже в течение почти двух лет не может вернуть в бюджет.

​17 сентября прошлого года Верховный суд Таджикистана приговорил владельца компании «Умед-88» Раджабали Одинаева к 24 годам колонии. Раджабали Одинаева обвинили в хищении средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями, а также в присвоении и растрате государственных средств. Такие же обвинения были предъявлены Идибеку Иброхимову, директору компании «Умед-88». Его осудили на 22 года.

После вердикта суда началась продажа имущества компании. Родные Раджабали Одинаева и Идибека Ибрагимова во время следствия неоднократно заявляли, что они готовы за счет продажи имущества компании и личного имущества полностью погасить полученный в Минфине кредит с учетом процентов. Но их просьбы остались неуслышанными.

Компания «Умед-88» была основана в 1996 году Раджабали Одинаевым. Она занималась поставками топлива из России, Казахстана и Туркменистана. По всей стране действовало около 70 АЗС компании.