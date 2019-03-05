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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер парламента принял постоянного представителя МВФ в Монголии

CA-NEWS (MNG) -  4 марта, председатель ВГХ (парламента) Г.Занданшатар принял постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) в Монголии Нейла Сакера, сообщает Montsame.

В начале встречи Нейл Сакер представил информацию о сотрудничестве с правительством Монголии, программе расширенного финансирования и ее реализации.

При этом он упомянул о том, что успешно подведены итоги оценки шестого этапа программы правительством Монголии и рабочей группой МВФ в ноябре 2018 года и отметил:

«В рамках осуществления программы в Монголии макроэкономические показатели по-прежнему остаются положительными, и все количественные цели достигнуты. Также правительство Монголии добилось существенного прогресса в преодолении экономического кризиса в рамках Программы расширенного финансирования. В результате экономический рост страны предположительно вырастет примерно на 8 процентов в 2019 году по сравнению с 2016 годом, когда рост экономики составлял 1.2 процента. Улучшение бюджетной дисциплины и принципа единства бюджета привело к значительному повышению фискальных показателей, за счет этого впервые в 2018 году платежный баланс Монголии вышел в плюс и по итогам 2019 года выйдет с профицитом на 1 процента ВВП. Кроме того, объем правительственного долга резко сократился».

Выразив благодарность Нейлу Сакеру, спикер Г.Занданшатар подчеркнул, что с реализацией расширенной программы финансирования МВФ в Монголии экономический рост страны ускорился, бюджетная дисциплина улучшилась и объем инвестиций повысился.

Он сказал, что горнодобывающая промышленность по-прежнему является базовой отрасли экономики страны, и она подвержена риску глобальных колебаний цен на сырьевые товары. Поэтому нам необходимо диверсифицировать экономику и реализовать политику, направленную на финансирование экспортно-ориентированных проектов и программ.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о текущем положении бюджета и банковско-финансового сектора Монголии.

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