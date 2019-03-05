РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы к Наурызу на Белку наденут тюбетейку

CA-NEWS (KZ) -  Знаменитую алматинскую Белку на площади перед КЦДС "Атакент" приукрасят в честь Наурыза. На голове у неё будет тюбетейка, а в лапах вместе с гигантским орехом – тюльпан, сообщили создатели арт-объекта креативное агентство Funk.

Как отмечает informburo, 22 марта на площади у арт-объекта пройдёт фестиваль в честь восточного Нового года NowRyz party.

"Тюльпан будет яркий, может быть, даже мегаяркий. В таком виде Белка станет символом праздника, соединяя в себе почтение к традициям, энергию и драйв современной жизни и сочные краски весны. Кроме того, принаряженная Белка – это повод пополнить коллекцию экстравагантных селфи", – рассказали в агентстве Funk, которое организует фестиваль.

Мероприятие пройдёт при поддержке акимата Алматы.

На площади установят юрты, украшенные национальными узорами из шипованного картона. В одной из них гостей раз в три часа будут бесплатно угощать баурсаками. В других юртах будут проводить различные мастер-классы.

"Профессиональные исполнители будут учить играть на музыкальных инструментах, например, на варгане, кобызе или домбре. В другой юрте можно будет попробовать свои силы в изготовлении национальных украшений и росписи орнамента или смастерить поделку из фетра", – добавили в агентстве Funk.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Как проходит карнавальный сезон в Европе
  • После визита Мирзиёева в Наманганской области уволен прокурор
  • Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×