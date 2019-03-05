В Алматы к Наурызу на Белку наденут тюбетейку

CA-NEWS (KZ) - Знаменитую алматинскую Белку на площади перед КЦДС "Атакент" приукрасят в честь Наурыза. На голове у неё будет тюбетейка, а в лапах вместе с гигантским орехом – тюльпан, сообщили создатели арт-объекта креативное агентство Funk.

Как отмечает informburo, 22 марта на площади у арт-объекта пройдёт фестиваль в честь восточного Нового года NowRyz party.

"Тюльпан будет яркий, может быть, даже мегаяркий. В таком виде Белка станет символом праздника, соединяя в себе почтение к традициям, энергию и драйв современной жизни и сочные краски весны. Кроме того, принаряженная Белка – это повод пополнить коллекцию экстравагантных селфи", – рассказали в агентстве Funk, которое организует фестиваль.

Мероприятие пройдёт при поддержке акимата Алматы.

На площади установят юрты, украшенные национальными узорами из шипованного картона. В одной из них гостей раз в три часа будут бесплатно угощать баурсаками. В других юртах будут проводить различные мастер-классы.

"Профессиональные исполнители будут учить играть на музыкальных инструментах, например, на варгане, кобызе или домбре. В другой юрте можно будет попробовать свои силы в изготовлении национальных украшений и росписи орнамента или смастерить поделку из фетра", – добавили в агентстве Funk.