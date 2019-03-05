Генпрокуратура Узбекистана назначила проверку в школе, ученик которой умер от отравления химикатом

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила смерть девятиклассника в Ферганской области от неизвестного химического вещества. Ранее родственники погибшего утверждали, что «одноклассники заставили его проглотить химикат».

По данным Генеральной прокуратуры, 15 февраля в 17.00 житель Узбекистанского района Ферганской области, несовершеннолетний А.С. (2003 г.р.) выпил неизвестное вещество в своем доме и скончался 26 февраля в больнице.

Прокуратура уточнила в заявлении, что скончавшийся девятиклассник ещё при жизни написал объяснительную, в которой сообщил, что неизвестное вещество получил от ученика 10-го класса школы № 17 и выпил его, придя домой.

4 марта в местной прессе было опубликовано заявление Генеральной прокуратуры о том, что была назначена проверка районного отдела народного образования по факту законности хранения веществ в химической лаборатории школы №17, где обучался А.С.

Проверка не выявила нарушений, а также то, что в школе на мальчика оказывалось давление.

Тем не менее, до сих пор остаётся неизвестным, какое именно химическое вещество, которое хранилось в доме или в школе, проглотил ученик.

В заявлении Генеральной прокуратуры используется выражение «неизвестное химическое вещество», не исключая при этом предположений, что этот препарат ему дали в школе. Однако Отдел народного образования Ферганской области напрочь отрицает то, что препарат получен в школе и называет его «неизвестным лекарством».

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 19 февраля, химическое вещество вызвало у мальчика геморрагический перитонит, тяжелую форму столбняка и полное разрушение стенок желудка, а также язву желудка и химические ожоги двенадцатиперстной кишки. Эти повреждения являются опасными для жизни.

Согласно официальным данным, химическая экспертиза, которая была назначена судом, для выявления препарата от которого мальчик скончался, всё ещё продолжается.