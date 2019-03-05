В Узбекистане чиновник, угрожавший подчинённым «изнасиловать их ослом», получил предупреждение

CA-NEWS (UZ) - Глава Ургутского районного отделения Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана Азамат Ашуров 4 марта был предупрежден районными властями за оскорбление своих сотрудников.

На прошлой неделе очевидцы предоставили журналистам аудизапись, на которой Азамат Ашуров оскорблял сотрудников Ургутского районного отделения Пенсионного фонда во время собрания.

На аудиозаписи продолжительностью более одного часа слышно, как Азамат Ашуров оскорбляет своих сотрудником матерными и унижающими человеческое достоинство выражениями.

Так, Азамат Ашуров говорит своим сотрудникам, что «прорубит им топором дырку в заднем проходе» или устроит им «секс с ослом», а также другими выражениями ненормативной лексики узбекского языка.

Азамат Ашуров также говорит одному из сотрудников, что тот выглядит «как от....анная невеста, которая съездила в Дубай».

Сотрудники Ургутского райотдела Пенсионного фонда заявили, что такие оскорбления носят постоянный характер.

Представившийся помощником главы района пообещал, что Ашурову вынесено предупреждение за оскорбления подчинённых и впредь он будет более вежливым. "Ему вынесли серьёзное предупреждение. Он больше не будет ругаться. Даже если он что-то сказал, то это было по работе", - отметил помощник хокима района.

Сотрудник внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов сообщил, что аудиофайл с высказываниями Ашурова уже имеется в министерстве и что запись изучается со стороны отдела кадров.

Напомним, что в прошлом году сообщалось о том, как начальник Бюро принудительного исполнения Уйчинского района Наманганской области Шерали Мамаризаев регулярно оскорблял своих подчиненных, обзывая их «крысами, тварями и ублюдками...». После этого Мамаризаев был уволен с занимаемой должности.