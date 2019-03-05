Сестра известного ученого, осужденного за измену, обратилась к Мирзиёеву

CA-NEWS (UZ) - Клара Сахарова, сестра Андрея Кубатина, приговоренного к пяти годам тюремного заключения по обвинению в государственной измене, попросила президента Шавката Мирзиёева обратить внимание на дело её брата.

Мой брат был признан виновным в сфабрикованном уголовном деле и приговорен к пяти годам лишения свободы на основании части 1 статьи 157», - говорит Клара Сахарова в видео, размещенном на её странице в Facebook 4 марта.

По словам женщины, ее брат Андрей Кубатин "подвергался пыткам во время следствия" сотрудниками СГБ, которое тогда называлось Службой национальной безопасности.

Клара Сахарова отмечает, что Кубатину вынудили подписать следственные документы после того, как Служба национальной безопасности пригрозила ему, что его семья может пострадать.

Клара Саксарова также рассказала, что в ходе расследования Андрею Кубатину запретили нанимать адвоката и что ему был назначен государственный адвокат, который ни разу не участвовал в расследовании.

Женщина отмечает, что прежде чем обратиться к президенту, она писала в Генеральную прокуратуру и другие организации, но не добилась никаких результатов.

В феврале прошлого года 50 всемирно известных ученых из США, России, Турции, Казахстана, Великобритании, Германии, Украины и Болгарии попросили президента Шавката Мирзиёева взять под контроль дело известного ученого Андрея Кубатина, известного за пределами Узбекистана.

Андрей Кубатин, старший преподаватель Ташкентского государственного института востоковедения, был задержан при передаче в 2017 году из своего личного архива, состоящего из редких книг, копий сотруднику турецкого агентства TIKA, который хотел издать туристический гид по Узбекистану.

1 декабря 2017 года Андрей Кубатин был приговорен к 11 годам лишения свободы. В мае 2018 года его дело было рассмотрено в высшей инстанции, и его приговорили к пяти годам лишения свободы.

В настоящее время он содержится в тюрьме УЯ 64/ТХ-1 в Зангиатинском районе Ташкентской области.