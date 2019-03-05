Убийство казахстанского чемпиона по дзюдо в очереди за углем - как проходит суд

CA-NEWS (KZ) - 12 ноября 2018 года в Семее в очереди за углем убили жителя Семейского региона Жасулана Абиева - неоднократного чемпиона и призера чемпионата Казахстана и международных турниров по дзюдо. По данному факту были задержаны трое человек, но на скамью подсудимых попал один. Родные погибшего с этим не согласны, и считают, что основной фигурант избежал ответственности, передает Zakon.kz.

В письме, присланном в редакцию сайта, родные погибшего рассказывают о том, какие на их взгляд были недостатки в ходе расследования, и о ходе судебного процесса.

Так, в ходе досудебного расследования они неоднократно заявляли ходатайство об отмене постановлений следователя о прекращении дел в отношении фигурантов.

- В том числе в отношении главного организатора и основного фигуранта, по имени "Р", с последующим их привлечением к уголовной ответственности. Ведь, несмотря на наличие неоспоримых улик, наличие пятен крови на одежде, его реальных угроз с ножом в руках после избиения Абиева Ж. о физической расправе: "Хотите трупа, будет вам труп!", он на свободе, - сообщила потерпевшая сторона.

Помимо этого родные погибшего указали на то, что в ходе следствия были укрыты важные вещдоки, которые не были предоставлены на экспертизу.

- Орудия убийства (монтировка, лом, арматура), которые находились вместе с вещами брата в кабинете следователя на момент нашего опроса, но не были приобщены к материалам дела. Но сторона обвинения отказывала нам во всем, хотя должна была защищать права потерпевших, - сообщили родные Жасулана.

Также в присланном письме сообщается о том, что имеется видеозапись с места преступления - территории АО "Каражыра". Ее кто-то забрал в ходе расследования, и установить, кто это сделал, родные смогли только после подключения к делу адвоката из Алматы Карлыгаш Кужагариевой.

- Именно она установила, лицо, получившее видеозапись события преступления на территории угольного разреза, о котором умалчивала сторона обвинения, им оказался оперуполномоченный ОКП Ауэзовского РУВД Семея М. Байжуманов, который, не имея официального поручения на ее выемку от процессуального лица по делу, в конечном итоге ее не представил к материалам дела, как вещественное доказательство, - сообщили потерпевшие.

Далее речь идет о медицинской экспертизе, которая пришла к выводу, что причиной смерти послужили не менее трех ударов в совокупности, последний из которых получен как линейный перелом свода черепа, полученный в результате соударения головой о поверхность земли, с высоты роста.

Родные же усомнились в правильности этих выводов и инициировали независимую медэкспертизу экспертом из Астаны, который пришел к выводу, что экспертиза проведена с нарушениями.

- В связи с чем заявленное адвокатом ходатайство перед судом о необходимости проведения комиссионной экспертизы с эксгумацией трупа судом было удовлетворено полностью, - сообщили родные погибшего.

С одной стороны они рады, что судебное следствие не игнорирует мнение потерпевшей стороны и стремится к полноте изучения всех фактов по делу. С другой стороны - эксгумация тела родного человека им неприятна.

- Мой брат был виновен только в том, что установил порядок очередности в загрузке угля по законам справедливости. Ведь приезжали люди со всех окраин города, области и стояли сутками, в то время, как некие "Комсомольские" во главе лица по имени "Р" неоднократно отоваривались им вне очереди, только неизвестно за какие заслуги, если угольный карьер не их собственность и твердое топливо не принадлежит им? - отметили в письме родные спортсмена.

Судебный процесс по этому делу приостановлен на время проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.