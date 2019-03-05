Центробанк Монголии стремится улучшить эффективность борьбы с отмыванием денег

CA-NEWS (MNG) - Центральный банк Монголии (ЦБ) сообщил о том, что доклад о проделанной работе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма своевременно представлен, т.е. в январе 2019 года.

Согласно данному докладу, ЦБ выдвинул план улучшения оценки Монголии по борьбе с отмыванием денег на 20 показателей, передает Montsame.

Доклад будет рассмотрен экспертами, назначенными Азиатско-Тихоокеанской группой ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которые планируют представить в конце марта свою предварительную оценку по данному вопросу. Также ожидается решение вопроса о включении нашей страны в так называемый «серый список» ФАТФ в третьем квартале 2019 года.