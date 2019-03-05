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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Тимур Кулибаев переизбран вице-президентом Олимпийского совета Азии

CA-NEWS (KZ) -  По итогам голосования глава НОК РК переизбран на должность вице-президента ОСА по Центрально-Азиатской зоне на 2019-2022 годы.

В столице Таиланда в Бангкоке завершила свою работу 38-ая Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА). Главной темой на повестке дня стали выборы президента ОСА, а также составов Исполнительного комитета ОСА и постоянных комиссий ОСА. По итогам голосования президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев переизбран на должность вице-президента ОСА по Центрально-Азиатской зоне на 2019-2022 гг, сообщает пресс-служба НОК РК.

Президент ОСА шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах был также переизбран на очередной четырехлетний период.

На Генеральной Ассамблее также были подведены итоги прошедшего года, представлен итоговый отчет Оргкомитета летних Азиатских Игр Джакарта-Палембанг-2018, обновленная программа Олимпийской солидарности и презентации Организационных комитетов Олимпийских Игр Токио-2020 и Пекин-2022 о ходе подготовки к предстоящим соревнованиям.

В рамках мероприятий ОСА представители НОК Казахстана провели ряд двусторонних встреч с руководством НОКов Афганистана и Ирана.

Также состоялось официальное подписание Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между НОК Казахстана и НОК Афганистана в лице недавно избранного президента Доктора Хафизулла Вали Рахими.

Президент НОК Ирана доктор Сайед Реза Салихи Амири выразил готовность тесно сотрудничать с НОК Казахстана, отметив высокий уровень развития спорта в нашей стране и лидирующие позиции в Центральной Азии. Он пригласил руководство НОК Казахстана в Тегеран для подписания Меморандума о сотрудничестве между двумя странами.

Также представители Казахстана встретились с сотрудниками Международной федерации текбола (FITEQ) о возможностях развития данного вида спорта в нашей стране.

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