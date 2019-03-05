В Таджикистане ежесуточно вырабатывается порядка 55 млн. кВт/ч электроэнергии

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане в начале марта 2019 года уровень воды в водохранилище Нурекской ГЭС составил 865 м над уровнем моря, что на 8,5 м ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщили «Авеста» в госэнергохолдинге «Барки точик», проточность воды на реке Вахш в районе Нурекского водохранилища накануне составила 193 кубометров в секунду, однако энергетики не снижают выработку электроэнергии.

По словам источника, уровень воды в Нурекском водохранилище находится на отметке 865 метр, что на 8,5 метр меньше показателей прошлого года на эту дату.

Ежесуточно в стране вырабатывается 55 млн. кВт/ч электроэнергии, около 53 млн. из которых идет на удовлетворение внутренних потребностей.