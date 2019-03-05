МАГАТЭ: в КНДР продолжается работа на предприятии по обогащению урана

CA-NEWS (CA) - Иран выполняет свои обязательства в рамках соглашения с международным сообществом, а в КНДР продолжается работа на предприятии по обогащению урана. Об этом 4 марта заявил Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, выступая перед членами Совета управляющих этой организации, говорится на сайте ООН.



Иран, как отметил глава Агентства, продолжает выполнять обязательства, взятые им в рамках соглашения с международным сообществом. Напомним, Совместный план по иранской ядерной программе в 2015 году приняли Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Европейский союз и Иран и одобрили члены Совета Безопасности ООН. В соответствии с договоренностями, МАГАТЭ следить за выполнением условий соглашения.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии отслеживают также ядерную деятельность КНДР, «пользуясь открытыми источниками информации и спутниковой съемкой». По словам Амано, с начала декабря прошлого года приостановлены работы на реакторе мощностью 5 МВт (эл.), а также в радиохимической лаборатории в Йонбёне, а вот строительство легководного реактора и деятельность на предприятии, где расположены центрифуги по обогащению урана, продолжается. «Без доступа на эти объекты мы не можем подтвердить природу и цели этой деятельности», - подчеркнул Амано. Он выразил надежду на то, что текущие переговоры по ядерной программе КНДР приведут к заключению соглашения и реализации мер по денуклиаризации. «МАГАТЭ готово взять на себя функции по проверке и мониторингу деятельности ядерных объектов КНДР, если страны смогут достичь политического соглашения», - заявил он.

В настоящее время, по словам Амано, 453 действующих атомных электростанций в 30 странах мира производят 400 гигаватт энергии. В процессе строительства - еще 55 объектов в 18 странах, 4 из них, включая Беларусь, строят свою первую АЭС. «В последнем специальном докладе Межправительственной комиссии по изменению климата говорится о том, что для борьбы с изменением климата необходимо существенно увеличить использование ядерной энергетики», - сообщил глава МАГАТЭ членам Совета управляющих.

Юкия Амано также коснулся вопросов, связанных с модернизацией лабораторий в Зайберсдорфе, Австрия. Там проводят прикладные исследования и разработки, связанные с применением ядерной энергии в мире. Семь стран-членов обещали выделить на модернизацию лабораторий 2,5 млн евро. «Я надеюсь, что остальные государства восполнят необходимые 1,25 млн евро в первой половине текущего года», - отметил Амано.

Он напомнил, что в этом году исполнилось 50 лет деятельности совместной службы МАГАТЭ и Всемирной организации здравоохранения. За минувшие годы, как отметил Амано, удалось существенно повысить качество лечения онкологических заболеваний с использованием радиологии.

Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ наряду с ежегодной Генеральной конференцией государств-членов. Совет обычно собирается пять раз в год и решает бюджетные и другие вопросы. В состав МАГАТЭ входит 171 государство.