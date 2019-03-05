Хиллари Клинтон не будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

CA-NEWS (CA) - Хиллари Клинтон исключила выдвижение своей кандидатуры на выборах президента США в 2020 году. "Я не буду баллотироваться, но буду и впредь работать, говорить и бороться за то, во что я верю", - сказала экс-госсекретарь США в интервью нью-йоркскому телеканалу News 12 вечером в понедельник, 4 марта.

Как передает Deutsche Welle, Клинтон, дважды проигравшая битву за президентский пост - в 2008 году Бараку Обаме и в 2016 году Дональду Трампу, обещала и впредь высказываться по злободневным политическим вопросам. "То, что постановлено на карту в нашей стране, те вещи, которые сейчас происходят, вызывают у меня глубочайшее беспокойство", - сказала она.

Клинтон сообщила, что она уже встретилась с отдельными претендентами на пост президента США от Демократической партии, чтобы проконсультировать их. Это сенаторы Берни Сандерс, Камала Харрис, Эми Клобучар и Элизабет Уоррен, а также бывший министр жилищного строительства Джулиан Кастро. Согласно CNN, Клинтон также встречалась с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, который пока не объявил о своих президентских амбициях, но считается одним из возможных кандидатов.

Хиллари Клинтон уклончиво ответила на вопрос о том, хотела бы она бороться за другой государственный пост, кроме президентского. "Я не думаю, но мне нравится жить в Нью-Йорке, и я очень благодарна за возможность быть сенатором на протяжении восьми лет и сотрудничать с людьми со всего нашего штата", - сказала она.