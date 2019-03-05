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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Пакистане открыт Узбекский туристический информационный центр

CA-NEWS (UZ) -  3 марта 2019 года по инициативе посольства РУз в Пакистане в г.Исламабаде открыт Узбекский туристический информационный центр, сообщило ИА "Жахон".

Его основной целью являются продвижение туристического потенциала Узбекистана, проведение маркетинговых исследований в области туризма в Пакистане, предоставление информации о мероприятиях, экскурсионных маршрутах, развлечениях и других туристических продуктах. Центр также будет заниматься разработкой инновационных технологий по привлечению туристов в Узбекистан.

Принявшая участие в церемонии открытия Центра государственный министр окружающей среды и изменения климата Пакистана Зартадж Гуль отметила: «У пакистанцев Узбекистан всегда вызывает огромный интерес и духовно притягивает наши сердца для большего познания вашей древнейшей культуры. Большинство пакистанских семей с гордостью относят себя к потомкам великого Захириддина Мухаммада Бабура и выходцам древнейших узбекских городов, таких как Бухара и Самарканд».

Министр подчеркнула, что миллионы пакистанских паломников мечтают побывать в древнейших городах Узбекистана, таких как Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Термез и других, которые имеют тысячелетнею историю. Пакистанские паломники с огромным почтением относятся к наследию Бахауддина Накшбанди и Семи пирам суфизма в Узбекистане.

«Поэтому, когда мы в Пакистане говорим о суфизме, мы в первую очередь воспринимаем Узбекистан», - сказала Зартадж Гуль.

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