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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минюст по делу Стати: В Италии нет активов Казахстана, которые можно взыскать, риски минимальные

CA-NEWS (KZ) -  В Министерстве юстиции Казахстана подтвердили, что итальянский апелляционный суд провозгласил арбитражное решение в пользу бизнесменов Стати подлежащим исполнению и отклонил возражения РК, сообщается на сайте ведомства.

"В Италии нет активов Казахстана, на которые возможно обратить взыскание. Поэтому риски РК минимальные", – говорится в сообщении.

По данным Минюста, итальянский суд не принял во внимание тот факт, что шведский суд не вынес решения по существу мошенничества. Итальянский суд также не рассмотрел существенные доказательства, представленные Казахстаном, в то время как Стати ни разу не представил опровергающих доказательств.

"После решения шведского суда появились новые доказательства, которые не только дополнительно подтвердили доводы о мошенничестве, представленные шведскому суду, но и выявили дополнительные доказательства о мошенничестве", – отметили в министерстве.

Пока что английский суд является единственным судом, который оценил доказательства и пришёл к заключению по существу мошенничества. Ни один другой суд, включая итальянский, до сих пор не оценил и не заслушал доказательства.

Как сообщили в Минюсте, первоначально выявленная мошенническая схема связана с противоправным применением газоперерабатывающего завода как средства мошенничества с использованием по меньшей мере двух посреднических компаний Стати. Это привело к ложной оценке завода, которую Стати представил трибуналу.

Позже появились доказательства другой мошеннической схемы, которая не связана с заводом. В рамках арбитражного разбирательства также рассматривалась одна из финансовых операций Стати по обеспечению текущего финансирования. Эта операция также была мошеннической, но во время слушаний у Казахстана не было достаточных доказательств, и арбитражный трибунал поверил объяснениям Стати.

"Дальнейшие разбирательства продолжаются в других юрисдикциях, где Стати предлагается представить доказательства, опровергающие существенные и всё более растущие доказательства мошенничества", – сообщили в Минюсте.

4 марта стало известно, что в Италии суд поддержал арбитражное решение, по которому Казахстан обязан выплатить молдавским бизнесменам Габриэлю и Анатолию Стати более $500 млн. Казахстан утверждал, что решение не может быть исполнено, потому что Стати завысили стоимость своих инвестиций.

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