Россельхознадзор отменил запрет на ввоз фруктов из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Россельхохнадзор c 5 марта отменяет многолетний запрет на провоз в ручной клади из Узбекистана свежих овощей, фруктов и сухофруктов весом не более 5 килограммов, говорится в сообщении российской службы.

"С 5 марта 2019 года разрешен ввоз в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, свежих овощей и фруктов, а также сухофруктов и орехов общим весом не более 5 килограммов", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ранее соответствующий запрет был введен с 16 апреля 2012 года из-за многочисленных случаев ввоза вместе с продукцией вредных карантинных организмов.