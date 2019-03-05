В Москве осудят мужчину, убившего 11 женщин в России, Узбекистане и Украине

CA-NEWS (UZ) - Обвиняемый в пяти убийствах Бахтиер Матякубов на территории Московского региона предстанет перед судом, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Б.Матякубова обвиняется в совершении пяти убийств, сопряженных с разбойным нападением. В ходе предварительного следствия Б.Матякубов вину признал полностью во всех инкриминируемых ему преступлениях. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в период с января по апрель 2015 г. Б.Матякубов совершил на территории Москвы и области серию убийств, сопряженных с разбойными нападениями - он выслеживал женщин в безлюдных местах и парках. В частности, 17 марта 2015 г. в Измайловском парке он встретил гуляющую с собакой 35-летнюю женщину и, убедившись в отсутствии посторонних, нанес ей два удара ножом в сердце.

«Также он выслеживал жертв в магазинах с целью дальнейшего разбойного нападения. Убийства совершал как в дневное, так и в вечернее время, нападая и нанося множественные колото-резаные ранения потерпевшим. Следствию удалось установить характерный почерк нанесения ударов ножом, чтобы наверняка убить женщину, как он пояснил позже следствию», - отметили в ведомстве.

Б.Матякубову долго удавалось скрываться от следствия, но благодаря изучению детализаций мобильного телефона, а также пошагово восстанавливая передвижения, был установлен адрес проживания обвиняемого. В квартире во время обыска следователь обнаружил одежду, на которой имелись следы крови двух жертв, но самого Б.Матякубова там не было.

Обвиняемый был объявлен в международный розыск, и позже установлено его местонахождение на территории другого государства, где он был задержан за совершение аналогичных убийств. В декабре 2017 г. его экстрадировали в Москву для проведения с ним следственных действий.

Согласно выводам психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого выявили эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенную возбудимость, мстительность и личную неприязнь к женщинам, заключила представительница СК.

Как сообщали ранее СМИ, Б.Матякубова обвиняют в убийстве в общей сложности 11 женщин в России, Узбекистане и на Украине (там он был задержан). На Украине Б.Матякубов получил пожизненный срок за три убийства, после чего был экстрадирован в Россию.