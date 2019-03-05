В Узбекистане при поддержке Кореи может появиться новый телеканал для детей

CA-NEWS (UZ) - В Министерстве дошкольного образования Узбекистана на днях состоялась встреча с представителями образовательной телерадиокомпании EBS (Korea Education Broadcasting System, Республика Корея). В ходе встречи были обсуждены перспективы создания детского познавательного телеканала, разработки образовательного современного медиа-контента для дошкольников, а также подготовки квалифицированных медиа-специалистов, сообщил uzreport.

Стороны также обсудили возможность создания мультимедийного дата-центра для хранения обучающих программ и содействие корейской стороны в стажировках для специалистов МДО на предприятиях Образовательной вещательной системы Кореи.

«Мы не заинтересованы в исключительно развлекательном контенте и не призываем к тому, чтобы дети сидели целый день за телевизором. Однако, нельзя отрицать, что есть дошкольники, которые не посещают ДОУ. Телеканал поможет им получать качественный контент дома, а для тех деток, что ходят в ДОУ, это может стать дополнительным инструментом для развития...», - отметила начальник главного управления МДО Елена Тен.

В апреле 2019 года ожидается подписание меморандума о взаимопонимании.

EBS создана в 1980 году и сегодня является одной из ведущих ТРК в Республике Корея. EBS включает в себя 8 телеканалов, а также множество каналов на YouTube. Стоит отметить, что ЕBS является создателем популярного детского персонажа «Пороро», а также мультсериалов «Леди Баг и Супер-Кот», «Врумиз».