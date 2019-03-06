Гульнара Каримова снова отправлена в тюрьму

CA-NEWS (UZ) - Гульнара Каримова, старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, 5 марта возвращена в колонию. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Как отмечается в заявлении генпрокуратуры, приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Гульнара Каримова была осуждена к 10 годам лишения свободы.

"Проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесённого государству, определением Ташкентского областного суда по уголовным делам от 1 июля 2018 года наказание Г.Каримовой заменено на ограничение свободы на 5 лет. Отбывание наказания в виде ограничения свободы по выбору самой осужденной Г.Каримовой назначено по месту жительства ее дочери Каримовой Иман.

При этом на осужденную Г.Каримову возложены соблюдать ряд общеустановленных законодательством ограничений, в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и Интернет, а также возместить ущерб.

Осужденной Г.Каримовой разъяснено, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также не выполнения возложенных на нее судом обязанностей, суд может заменить неотбытый срок ограничения свободы иным видом наказания.

Однако, осужденная Г.Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства.

Так, 22 ноября 2018 года Г.Каримова самовольно покинула местожительство, в связи с чем она была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания.

Несмотря на предупреждение, Г.Каримова, не сделав для себя соответствующих выводов, продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, в том числе:

неоднократно использовала средства связи, включая Интернет;

активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу.

На основании представления Службы пробации при ГУИН МВД Республики Узбекистан, в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания, Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года принято определение о замене наказания осужденной Г.Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством", - говорится в тексте заявления генпрокуратуры.

Незадолго до заявления генпрокуратуры дочь Гульнары Каримовой Иман на своей странице в Instagram обвинила сотрудников прокуратуры, что они увели её мать в неизвестном направлении.