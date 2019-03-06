Заключенные подрались с надзирателем в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - В учреждении ЛА-155/14 Департамента УИС по Алматинской области в посёлке Заречный была совершена попытка переброса запрещенных предметов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил советник министра и официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, на контрольно-следовой полосе, дежурным контролером Национальной гвардии были замечены трое осужденных, которые покинули расположение отряда, пытались проникнуть во внутреннюю запретную зону и забрать предметы, переброшенные неизвестными лицами.

- При пресечении противоправных действий осужденные оказали неповиновение сотруднику и нанесли ему телесные повреждения. Сотрудник в дальнейшем был доставлен в медицинское учреждение. Прибывшим нарядом были применены специальные средства, осужденные были задержаны и водворены в дисциплинарный изолятор, - сообщил Нурлильда Ораз.

В отношении данных осужденных возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника учреждения, Сотрудниками Комитета УИС МВД РК проводится служебное расследование.