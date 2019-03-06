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  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Таджикистана повысит стоимость интернета в стране на 60 процентов

CA-NEWS (TJ) -  Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана распорядилась повысить стоимость доступа к интернету в стране на 60 процентов. Один мегабайт трафика в стране должен будет стоить не менее 5 дирамов, а один гигабайт – 50 сомони (более 5 долларов) без учёта налогов.

В настоящее время стоимость 1 Гб в среднем обходится в 30–35 сомони ($3-,37).

Приказ Антимонопольной службы "О тарифах на электрическую связь" будет введён в действие с 27 марта. Необходимость повышения цены на связь объясняется в приказе желанием повысить скорость доступа к сети в стране, отмечает агентство "Азия-плюс".

По состоянию на лето 2018 года уровень проникновения интернета в Таджикистане составлял 33,1 процента, это один из худших показателей в регионе, следует из данных сайта Internet World Stats. Тарифы на интернет в Таджикистане – одни из самых высоких в мире, пишет издание "Фергана", в рейтинге средней скорости доступа к сети по версии сервиса Speedtest страна занимает 137-е место.

Эксперты утверждают, что дороговизна интернет-услуг в стране является результатом чрезмерного контроля государства и введения акциза для интернет-провайдеров.

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