Душанбе рассчитывает получить кредит МВФ в размере $220 млн

CA-NEWS (TJ) - Миссия Международного валютного фонда во главе Паджамы Ханделвал накануне прибыла в Таджикистан. В Душанбе заявляют, что надеются на положительные итоги переговоров с миссией МВФ, на которых будет обсужден вопрос открытия новой программы поддержки Таджикистана.

В рамках этой программы страна рассчитывает получить кредит в размере свыше $220 млн. на поддержку экономики.

«Визит миссии МВФ продолжится две недели. Со вчерашнего дня делегация МВФ начала переговоры с министерствами и ведомствами экономического блока», - сообщил 5 марта Юрий Соболев, глава представительства МВФ в Таджикистане. Он добавил, что до окончания визита миссии никаких комментариев не последует.

Глава Нацбанка Таджикистана Джамшед Нурмухаммадзода месяц назад на пресс-конференции в Душанбе сообщил, что в настоящее время идет процесс согласования программы поддержки Таджикистана. Он напомнил, что в ходе прошлого визита миссии МВФ в Душанбе в сентябре 2018 года были выдвинуты почти два десятка предварительных условий. «Эти условия касались реформирования банковского законодательства страны, других секторов экономики и они полностью выполнены», - заявил председатель Нацбанка Таджикистана. Джамшед Нурмухаммадзода также подчеркнул, что кредит в размере $220 млн. в рамках трехгодичной программы планируется использовать для поддержки бюджета, поднятия рейтинга страны и в других направлениях, которые в дальнейшем будет способствовать развитию экономики Таджикистана.

9 октября прошлого года МВФ заявил, что готов реализовать новую программу поддержки Таджикистана при условии, что правительство проведет ряд реформ в экономической сфере. В сообщении международного финансового института говорилось, что глава побывавшей по просьбе властей РТ 11-26 сентября в Душанбе миссии МВФ Паджама Ханделвал приветствовала меры таджикского правительства для восстановления доверия вкладчиков к банковской системе.

​Однако, по словам г-жи Ханделвал, Душанбе необходимо сделать еще больше для выполнения рекомендаций Программы оценки финансового сектора 2016 года. Она подчеркнула, что необходимы решительные действия для вывода из кризиса двух крупных проблемных банков страны. Глава миссии МВФ не уточнила, какие именно действия она подразумевает, но осведомленный источник тогда сообщил, что МВФ требует от Таджикистана объявить банкротами «Точиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк».

Также, по словам нашего источника, представители МВФ одобрили продолжение строительства Рогунской ГЭС, но заявили, что не рекомендуют финансирование объекта за счет госбюджета.