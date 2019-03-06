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  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане мужчина, пожаловавшийся президенту на взяточничество, обвинён в "клевете"

CA-NEWS (UZ) -  Мужчина, обратившийся в портал президента Шавката Мирзиёева с жалобой на то, что чиновник Самаркандского областного управления службы инкассации и начальник РОВД Булунгурского района требуют у него взятку, осужден по обвинению в "клевете".

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на Булунгурский районный суд по уголовным делам, 8 декабря 2018 года мужчина позвонил на "Телефон доверия" президента Узбекистана и обвинил двух чиновников Самаркандской области во взяточничестве.

По сообщению районного суда, этот человек «распространил ложь в корыстных целях, чтобы опозорить» людей и «оклеветал их, обвинив во взяточничестве».

Как сообщается, его «вина была полностью доказана» в ходе выездного суда. Мужчина приговорен к одному году ограничения свободы на основании статьи 139 ("Клевета") Уголовного кодекса республики.

Однако, подсудимый частично не признал вину.

На суде сообщалось, что когда мужчина обратился с просьбой о работе, в обеих организациях «незнакомые граждане» сказали ему, что он сможет устроиться на работу в отдел внутренних дел или пожарной охраны Самаркандской области, если он даст взятку в размере от 500 до 2000 долларов.

На суде было доказано, что руководители этой организации не просили его лично дать им взятку.

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