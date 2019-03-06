В Андижане повесился семиклассник, в Намангане - десятиклассник

CA-NEWS (UZ) - В Джалакудукском районе Андижанской области найден повешенным ученик 7-го класса, а в городе Намангане - ученик 10-го класса.

Ученик 10- класса М.М. Наманганской средней школы № 37 найден повешенным 4 марта на виноградной лозе в своём доме.

Один из родственников погибшего рассказал, что мальчик повесился, вернувшись из школы.

- Было около пяти вечера. Он пришел из школы и повесился на веревке на виноградной лозе во дворе. Никто не знает причин...", - сказал местный житель.

Один из родственников полагает, что мальчика могли обидеть в школе.

Однако школьные учителя категорически опровергли это. "4 марта он был на всех уроках. Он сделал это после того, как вернулся домой. Его никто не обижал, я беседовал с его классным руководителем. Он был отличником и очень воспитанным мальчиком. Мы сами удивляемся, почему он это сделал", - сказал один из учителей.

В Джалакудукском районе Андижана ученик 7-го класса средней школы был №31 был найдет повешенным в своем доме в ночь на 3 марта.

О причинах самоубийства ученика русскоязычной школы для одарённых детей, также ничего не известно.

По словам сотрудник районного отдела образования, в настоящее время ведётся расследование, его результаты будут сообщены.

Случаи самоубийств в Узбекистане, особенно среди школьников и учащихся колледжей, участились. За последние три месяца сообщалось о восьми таких случаях.