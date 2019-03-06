В Монголии произвели задержания по делу о 49% акций ГОКа Эрдэнэт

CA-NEWS (MNG) - Утром 5 марта правоохранительные органы Монголии задержали в своём доме председателя Совета представительного управления Банка торговли и развития Д.Эрдэнэбилэга, а также исполнительного директора этого банка О.Орхона и исполнительного директора корпорации «Монгольская медь» Ц.Пурэвтувшина, сообщает Монголия Сейчас.

Уголовная полиция и Антикоррупционное управление допросили их по делу о 49% акций ГОКа Эрдэнэт, которые несколько лет назад были проданы российской корпорацией «Ростехнологии» фейковой монгольской компании.

Всего два дня назад эти граждане грозились отдать под суд начальника Управления делами Правительства Л.Оюун-Эрдэнэ, который публично обнародовал схему увода акций Эрдэнэта у государства. По своей значимости сегодняшние задержания можно сравнить, как если бы в России одновременно были бы арестованы Б.Березовский и М.Ходорковский, отмечается в статьте.юж

История вопроса такова — якобы несколько лет назад тогдашний президент Монголии Ц.Элбэгдорж обратился на сессии ШОС к президенту Путину в кулуарах с вопросом как быть с Эрдэнэтом? Путин вроде махнул рукой «решайте с «Ростехом». Тогда и появилась эта схема — 25-ти летний молодой человек Пурэвтувшин в течение 3 дней становится директором 17-ти вновь образованных компаний, которые берут кредиты у Банка торговли и развития, который в свою очередь кредитуется у Госбанка. За один месяц уставной фонд корпорации Монгольская медь вырастает с 1 млн тугриков до 112 миллиардов, и Пурэвтувшин «на свои деньги» за 400 млн долларов приобретает 49% ГОКа Эрдэнэт, перечисляя их в российский Альфа банк на счета «Ростехнологий». Залоги под кредиты фейковым компаниям тоже были фейковые, так в залог была представлена ТЭЦ в Южно-гобийском аймаке, которую даже не начали строить. Монгольские официальные лица премьер Ч.Сайханбилэ, П.Цагаан и др. объясняли тайную продажу 49% санкциями наложенными на Россию, что у «Ростеха» не было другого выхода кроме как избавляться от заграничных активов. «49-ти процентники» успели получить за 2 года дивиденды более 50 млн. долларов. В итоге сегодня фигуранты этого дела были задержаны по подозрению в экономических преступлениях.

Пресса активно обсуждает Эрдэнэбилэга, называя его «хозяином Монголии». Кроме банков Торговли и развития и «Улан -Батор» он контролирует (пока) 49% Эрдэнэта и Монголросцветмета, Дарханский металлургический, Хутульский цементно-известковый комбинаты, Баганурскую ТЭЦ и даже 2,5 га центральной площади Сухэ-Батора отданные столицей под автостоянку на 15 лет. Молодых ребят, которые 2 недели назад пытались перевести 49% акций в Сингапур на имя 24 -летней монгольской подруги, пресса считает глупыми марионетками. Общественность в блогосфере выступает за дальнейшее продолжение расследований и очищение страны от коррупционеров.