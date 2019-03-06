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  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Минздрава России посетит Узбекистан для обсуждения открытия филиала российского вуза

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан 6-7 марта посетит делегация Министерства здравоохранения Российской Федерации во главе с министром Вероникой Скворцовой, сообщила пресс-служба МИДа.

В программе визита предусмотрены переговоры в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан.

Российская делегация также ознакомится с деятельностью Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова, Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии и ряда других медицинских учреждений нашей страны.

По информации посольства Узбекистана в Москве, в ходе встреч стороны, как планируется, обменяются мнениями относительно возможности открытия филиала одного из медицинских вузов России и строительства в г.Ташкенте современного многопрофильного медицинского центра.

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