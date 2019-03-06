Президент Туркменистана поручил высадить картофель и лук в Дашогузском веляате до 15 марта

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил хякиму Дашогузского велаята Маммету Байрамгулыеву полностью завершить высадку картофеля и лука в области до 15 марта, сообщает госинформагентство ТДХ.

Поручение прозвучало во время отчета главы области о ходе сезонных сельскохозяйственных работ в регионе. Глава государства также «потребовал в установленные агротехнические сроки провести сезонные мероприятия по уходу за всходами пшеницы на полях, обеспечить готовность к севу хлопчатника сельхозтехники и земель, включая их промывочные поливы».

Напомним, что 21 февраля «Туркменистан: золотой век» сообщил, что в отдельных этрапах Дашогузского велаята увеличены посевные земли под посадку картофеля. По данным издания, «всего в области планируют заготовить около 48 тысяч тонн урожая и внести вклад в обеспечение продовольственного изобилия и реализацию программы по импортозамещению».

Как передает Хроники Туркменистана, в конце января президент Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение выращивать больше картофеля. 13 февраля по туркменскому государственному телевидению был показан сюжет о начале посадки картофеля.

14 февраля Минсельхоз Кыргызстана сообщил, что Туркменистан закупает у них картофель.