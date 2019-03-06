Казахстан ратифицировал Соглашение с Иорданией о взаимной помощи по уголовным делам

CA-NEWS (KZ) - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи по уголовным делам", сообщает пресс-служба Акорды.

Документ предусматривает оказание договаривающимися государствами помощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства.

Также Соглашение предусматривает проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых. Соглашением определены условия и порядок оказания правовой помощи и основания отказа.

Президент РК также подписал закон "О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о выдаче лиц".

Согласно документу стороны обязуются обеспечить выдачу другой стороне лица или лиц, находящихся на ее территории, привлеченных к ответственности другой стороной за совершение уголовного преступления или запрашиваемых для обеспечения приведения в исполнение приговора суда, назначенного его компетентными судебными инстанциями.

Также регламентированы права сторон в отказе выдавать собственных граждан.

Соглашения были подписаны в Астане 1 ноября 2017 года.