Пакистан заявил о возвращении посла в Индию

CA-NEWS (CA) - Министерство иностранных дел Пакистана заявило о возвращении своего посла в Нью-Дели после завершения консультаций в Исламабаде, передает ТАСС. Кроме того, было заявлено о «приверженности Пакистана продолжению еженедельных контактов на уровне управлений боевых операций».

Пакистан отозвал своего посла в Индии Сохейла Махмуда 18 февраля 2019 года для консультаций. Перед этим Индия отозвала своего посла в Пакистане.

Новое обострение в отношениях двух стран вызвал теракт в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля. После атаки на индийский военный конвой, в результате которой погибли более 40 человек. 26 февраля Индия нанесла удар по находящемуся в Пакистане лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая взяла ответственность за теракт в Индии. На следующий день конфликт двух стран обострился. По информации индийской стороны, Пакистан сбил индийский Миг-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16.