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  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Представительство ЕС откроется в Туркменистане

CA-NEWS (TM) -  В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой представительства ЕС в Туркменистане Кристианом Бергером (с резиденцией в Анкаре), сообщает издание Trend.

Стороны обсудили вопросы, связанные с открытием в ближайшее время представительства ЕС в Туркменистане, говорится в сообщении. На встрече стороны отметили позитивное развитие сотрудничества в политической, торгово - экономической и гуманитарной сферах.

В Туркменистане реализуются проекты технической помощи ЕС, в частности, отмечена эффективность программы Erasmus Mundus «Эразмус Мундус» (финансируемой Европейской комиссией, целью которой является стимулирование (поощрение) мобильности (долгосрочной и краткосрочной) студентов и персонала), программы студенческого обмена.

Кроме того, ЕС и Туркменистан привержены реализации проекта по выводу туркменских углеводородных энергоносителей на европейские рынки. Переговоры ведутся с 2011 года.

Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспийского моря к берегам Азербайджана является оптимальным для доставки туркменского газа на европейский рынок. Далее туркменский газ может поставляться в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

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