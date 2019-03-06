Узбекистан задолжал Лукойлу $600 млн за газ

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан задолжал Лукойлу за поставки газа в 2018 году около $600 миллионов, при этом в рамках договоренности о реструктуризации долга российская компания обязалась поставлять Ташкенту газ со скидкой. Об этом, как сообщает Reuters, сказал в ходе телефонного звонка с инвесторами старший вице-президент Лукойла по добыче Азат Шамсуаров.

В Узбекистане, который Лукойл называет точкой роста в добыче углеводородов, компания работает на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в проектах Кандым-Хаузак-Шады-Кунград и Юго-Западный Гиссар. Производимый на проектах газ поставляется в основном в Китай.

Шамсуаров сказал инвесторам, что задолженность в $600 миллионов образовалась из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия СРП предусматривает экспорт всего объема добываемого в Узбекситане газа.

Сейчас Лукойл в Узбекистане производит около 14,5 миллиарда кубометров в год, добавил вице-президент Лукойла. Компания вложила в проекты в стране около $8 миллиардов, из которых $4 миллиарда уже вернула, сказал он.

В итоге договорились о реструктуризации задолженности в течение 2 лет ежемесячно равными платежами, а также о поставках Лукойлом 5 миллиардов кубометров в год на внутренний рынок страны со скидкой 12,5 процента к средневзвешенному экспортному нетбэку по предоплате, сказал Шамсуаров.

Ранее к 2020 году Лукойл планировал нарастить производство газа в Узбекистане до 16 миллиардов, из них 8 миллиардов кубометров планировалось добывать на Кандыме, 5 миллиардов кубометров - на Гиссаре и 3 миллиарда кубометров - на Хаузаке.

Лукойл, который пришел в Узбекистан в 2004 году, ранее присматривался и к новым активам в этой стране.