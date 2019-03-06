РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан задолжал Лукойлу $600 млн за газ

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан задолжал Лукойлу за поставки газа в 2018 году около $600 миллионов, при этом в рамках договоренности о реструктуризации долга российская компания обязалась поставлять Ташкенту газ со скидкой. Об этом, как сообщает Reuters, сказал в ходе телефонного звонка с инвесторами старший вице-президент Лукойла по добыче Азат Шамсуаров.

В Узбекистане, который Лукойл называет точкой роста в добыче углеводородов, компания работает на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в проектах Кандым-Хаузак-Шады-Кунград и Юго-Западный Гиссар. Производимый на проектах газ поставляется в основном в Китай.

Шамсуаров сказал инвесторам, что задолженность в $600 миллионов образовалась из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия СРП предусматривает экспорт всего объема добываемого в Узбекситане газа.

Сейчас Лукойл в Узбекистане производит около 14,5 миллиарда кубометров в год, добавил вице-президент Лукойла. Компания вложила в проекты в стране около $8 миллиардов, из которых $4 миллиарда уже вернула, сказал он.

В итоге договорились о реструктуризации задолженности в течение 2 лет ежемесячно равными платежами, а также о поставках Лукойлом 5 миллиардов кубометров в год на внутренний рынок страны со скидкой 12,5 процента к средневзвешенному экспортному нетбэку по предоплате, сказал Шамсуаров.

Ранее к 2020 году Лукойл планировал нарастить производство газа в Узбекистане до 16 миллиардов, из них 8 миллиардов кубометров планировалось добывать на Кандыме, 5 миллиардов кубометров - на Гиссаре и 3 миллиарда кубометров - на Хаузаке.

Лукойл, который пришел в Узбекистан в 2004 году, ранее присматривался и к новым активам в этой стране.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Запущено регулярное автобусное сообщение Ташкент-Астана-Ташкент
  • В Казахстане 15-летнего школьника назначили советником главы департамента по противодействию коррупции
  • В Узбекистане при поддержке Кореи может появиться новый телеканал для детей
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×