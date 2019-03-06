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  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нобелевскую премию по литературе в 2019 году вручат дважды

CA-NEWS (CA) -  Шведская академия вручит две Нобелевские премии по литературе в 2019 году, так как в прошлом году ее никто не получил, рассказал секретарь академии Андерс Ульссон газете Dagens Nyheter.

Господин Ульссон добавил, что победителей объявят в октябре, а вручение премии пройдет 10 декабря — в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля, отмечает "Ъ".

Ранее Шведская академия объявила о решении отказаться от вручения Нобелевской премии по литературе в 2018 году. Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах фотографа Жан-Клода Арно, мужа известной поэтессы и члена академии Катарины Фростенсон. Также сообщалось, что некоторые ее члены несколько лет нарушали правило о неразглашении имен будущих лауреатов.

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