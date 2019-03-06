В Туркменистане девочек в раннем возрасте приучают прикладывать президентский подарок к лицу

CA-NEWS (TM) - Туркменистане осуществляется вручение денежного подарка женскому населению Туркменистана, который в этом году составит 17 долларов. Президентское задание начать церемонии вручения денежных подарков, главы столичных и областных администраций получили от президента 4 марта, передает Радио Азатлык.



Церемонии вручения президентского подарка транслируются по государственному телевидению Туркменистана, во время которых, женщины, в знак благодарности президенту, прикладывают денежный подарок к лицу.

В этот раз к этой традиции приобщили самых маленьких жительниц страны.

Подарок президента Бердымухамедова в канун 8 марта, гражданам страны женского пола, работающим на предприятиях, обучающимся в учебных заведения, а также посещающим дошкольные учреждения вручается с 2011 года.

Кроме того единовременную денежную выплату от имени президента страны получают жительницы страны, получающие пенсию и государственные пособия.

Сумма денежного подарка в предыдущие годы составляла 40 манатов ($11 по госкурсу).

Процедура получения денег регулируется специальным распоряжением президента от 25 февраля 2011 года, согласно которому, до достижения 16 лет, денежный приз получают родители и законные опекуны. Вручение происходит при предъявлении паспорта и росписи в ведомости.

По словам родителей и преподавателей, беседовавших с корреспондентом Азатлыка, на транслируемых церемониях детям вручают пустые конверты.

"Конверты, которые детки прикладывают ко лбу, пустые, а деньги вручают их родителям под роспись. Теперь и трехлетние дети прикладывают их ко лбу и все это показывают по телевизору. Конечно, же, маленькие дети делают все, что им скажут, что они понимают? Но зачем заставлять их это делать", - отмечает беседовавший с Азатлыком на условиях анонимности житель Ашхабада.

По мнению одного из собеседников Азатлыка в Туркменистане, выражение признательности подобным унизительным образом, а также публичная демонстрация благодарности, является очередным свидетельством вмешательства в формирование личности граждан с самых ранних лет жизни.

"Происходит вмешательство властей в формирование личности. Таким образом, с ранних лет наносят моральный ущерб личности и формируются иждивенческая модель поведения", - считает один из собеседников Азатлыка.

Традиция вручения денежных подарков в Туркменистане началась при прежнем президенте Сапармураде Ниязове, который позже перенес женский праздник на конец марта, в день весеннего равноденствия Новруз. Празднование международного женского дня 8 Марта было восстановлено в 2008 году нынешним президентом.

Примечательно, что в предыдущие годы празднование Международного женского дня сопровождалось возвеличиванием матери президента Гурбангулы Бердымухамедова, возглавившего страну в конце 2006 года.