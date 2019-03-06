В Лондоне были обнаружены три взрывных самодельных устройства в конвертах

CA-NEWS (CA) - Британская полиция во вторник, 5 марта начала расследование после того как были найдены три подозрительные посылки в зданиях лондонских аэропортов Хитроу и Сити, а также на главном вокзале британской столицы - Ватерлоо, передает Euronews.

"Конверы формата A4 — были оценены специалистами как небольшие самодельные взрывные устройства", - говорится в заявлении полиции.

Сначала полиция была вызвана для осмотра подозрительной посылки в Компас-Центре, здание на территории аэропорта Хитроу, незадолго до 10:00 по местному времени (09:00 CET). Пакет был вскрыт персоналом, в результате чего устройство сработало и часть его горела.

Никто не пострадал, но здание было эвакуировано в качестве меры предосторожности.

Затем последовали другие сообщения о подозрительных посылках. Сначала в почтовом отделении вокзала Ватерлоо в центре Лондона в 11:40, а затем в офисах аэропорта Лондон-Сити в восточном Лондоне в 12:10. По словам полиции, ни одна из упаковок не была вскрыта, и сотрудники спецслужб смогли обезвредить устройства, сообщили в полиции.

Воздушное и железнодорожное сообщение не прерывалось, лишь на железнодорожной станции аэропорта Сити временно было остановлено движение.

Полиция отметила, что никакого ареста не было произведено и на данный момент ведется следствие.