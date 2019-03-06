Минздрав Узбекистана: Замминистра-иностранец приступил к своим обязанностям

CA-NEWS (UZ) - В Министерстве здравоохранения Узбекистана состоялось совещание, посвященное знакомству заместителя министра с коллективом Центрального аппарата министерства.

Постановлением президента Узбекистан на должность заместителя министра здравоохранения и советника заместителя премьер-министра республики по вопросам социального развития был назначен гражданин Республики Корея Донгвук Ли. Он является теперь ответственным за подготовку предложений по внедрению передового зарубежного опыта и экспертное сопровождение реформ в сфере здравоохранения, отметили в пресс-службе минздрава.

Господин Донгвук Ли на днях приступил к выполнению своих обязанностей. На родине он занимался разработкой демографической политики при Министерстве здравоохранения и социальной защиты Республики Корея, а также был занят корректировкой цен медицинских услуг, его заслугой является улучшение управления больничными палатами, системы предоставления медицинских услуг.

На собрании был отмечен опыт Донгвук Ли в Республике Корея в области политики медицинского страхования, что очень актуально для Узбекистана, отметили в пресс-службе.

Также на Донгвук Ли возложены задачи по комплексному правовому регулированию сферы здравоохранения с имплементацией международных стандартов, совершенствованию системы финансирования и организации здравоохранения, широкому внедрению системы “электронное здравоохранение”.