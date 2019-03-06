Задержанный в Кыргызстане казахстанец обвиняется в групповом изнасиловании

CA-NEWS (KZ) - В июне 2017 года Саина Раисова была изнасилована двумя мужчинами в Астане. Одного поймали и посадили. Второй подался в бега. Как стало известно, минувшей ночью его поймали, передает Zakon.kz.

По итогам следствия одного насильника осудили 18 января 2018 года по статье 120 ч.3 п.2 и приговорили к 10 годам лишения свободы, с выплатой морального ущерба в сумме один миллион тенге и возмещении материального ущерба в сумме 200 000 тенге.

Второй подозреваемый - бывший друг потерпевшей - Абылкасымов Шокан Каршыгаевич, 1993 г.р. сбежал и находился в розыске.

И, как стало известно, минувшей ночью на казахстанско-кыргызской границе, в результате оперативной работы сотрудников МВД Казахстана и Кыргызстана, он был задержан.

- В данное время Абылкасымов Шокан находится под стражей в Бишкеке, - сообщила Смаилова.

Об этом сообщила Дина Смаилова. Движение #Немолчи ведет дело пострадавшей девушки с июля 2017 года.

- Саина была обманным путем приглашена в гости к своему бывшему парню Абылкасымову Шокану, который якобы хотел с ней помириться после длительной ссоры, но на самом деле запланировал изнасилование со своим другом. Девушка, не выдержав предательства и насилия, выпрыгнула с третьего этажа. Она получила множественные травмы, переломы и была экстренно прооперирована. Данное дело утяжелено тем, что во время изнасилования ее снимали на камеры сотовых телефонов и угрожали ее жизни, обещали продолжить с другими друзьями, - написала в Facebook Дина Смаилова.

Она рассказала, что эти видео попали в руки к журналисту М. Б., который, предположительно, собрал видео из 2,5 минут, выбрав те куски, где Саина не сопротивляется и делает все, что ее заставляют. В итоге, со слов Дины, этот журналист оклеветал пострадавшую, заявив, что она добровольно переспала с двумя, а потом пошла в #Немолчи. Видео со сценами насилия в дальнейшем активно распространяли в Интернете.

- По факту распространения видео материалов в соцсетях в Алматинском ДВД заведено уголовное дело. Сейчас оно приостановлено, якобы в связи с тем, что ждут экспертизу по материалам с сотовых телефонов. Следователь посоветовал Саине обратиться в гражданский суд и потребовать моральный ущерб, - отметила Дина Смаилова.

Она добавила, что потерпевшая Саина, спустя уже 1,5 года со дня изнасилования, до сих пор проходит лечение, перенесла третью операцию, все эти месяцы она недееспособна и нуждается в помощи.