Университет Гонконга организует семинар для профессоров университетов Монголии

CA-NEWS (MNG) - По просьбе Министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии преподаватели Гонконгского университета факультета педагогики в период со 2 по 7 марта организуют семинар по четырем темам для 58 преподавателей из различных университетов страны. Темы включают учебную программу и методологию; преподавание и обучение; технологии в области образования оценки и качества, сообщает Montsame.

В рамках проекта «Реформа высшего образования» около 80 лекторов, администраторов и ученых приняли участие в «Высшем образовании для будущего - Летний институт», а также в Азиатском саммите по высшему образованию.

Цели этого семинара состоит в том, чтобы представить методологию, подходящей для Монголии, наряду с информированием преподавателей университетов о способах включения глобального направления образования в их классы, достижения лучших результатов на уроках путем преподавания таким образом, чтобы это было более интересно для студентов и помогло им достичь соответствующей квалификации для работодателей после окончания обучения.