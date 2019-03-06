Forbes назвал имя самого молодого миллиардера в истории

CA-NEWS (CA) - Американский журнал Forbes назвал 21-летнюю модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, который заработал свое состояние сам, а не получил в наследство. Издание оценило ее состояние ровно в $1 млрд.

Середина ноября 2018 года, когда Кайли Дженнер посетила заурядный провинциальный торговый центр, стала для звезды важной вехой. Последние три года продукция ее бренда Kylie Cosmetics продавалась исключительно через интернет или во временных павильонах. Но после заключения сделки, по условиям которой эксклюзивным дистрибьютором косметики от Кайли Дженнер стала сеть магазинов Ulta, наборы помад Kylie Cosmetics за $29 (жидкая матовая помада и подводка того же цвета) появились в более чем 1000 торговых точек. Сама же Дженнер, чтобы поприветствовать покупателей, раздать автографы на собственной продукции и сделать селфи с поклонниками, приехала в магазин на Ричмонд-Авеню в техасском Хьюстоне.

В ноябре Forbes поместил Дженнер на обложку номера. Журнал оценивал ее состояние в $900 млн. Тогда же Дженнер возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которым еще не исполнилось 30 лет. Еще в 2018 году она занимала десятую строчку в списке, а Forbes оценивал ее состояние в $41 млн, пишут «Ведомости».

Дженнер – участница шоу «Семейство Кардашьян» и младшая сестра Ким Кардашьян, но она заработала свое состояние благодаря выпуску косметики Kylie Cosmetics. Из-за популярности в соцсетях у нее получается быстро продвигать этот бренд: на ее Instagram подписано более 128 млн человек. До недавнего времени одна из ее фотографий была самым популярным снимком в истории сервиса, набрав более 18 млн лайков.

Дженнер удалось побить рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга. Ему было 23 года, когда он стал самым молодым миллиардером в истории, который заработал свое состояние сам.