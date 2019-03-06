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  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китайцы вложат $300 млн в переработку хлопка в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) -  Китайская государственная корпорация China Machinery Industry Construction Group Inc посодействует в привлечении $300 млн для развития текстильного комплекса Таджикистана, сообщает Азия Плюс.

Делегация китайских бизнесменов под руководством менеджера по торговым вопросам China Machinery Industry Construction Group Inc Ху Сина встретилась 5 марта с министром экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода.

На встрече отмечалось, что китайская госкорпорация будет содействовать предприятию «Сино Таджикистан Куляб Текстайл Индастри Парк» в привлечении прямых иностранных инвестиций для переработки хлопкового волокна. Данное предприятие находится на территории новообразованной свободной экономической зоны «Куляб», передает пресс-служба МЭРТ.

Ожидается, что вложение инвестиций в это предприятие осуществится в два этапа. На первом этапе финансирование составит $130 млн, а на втором - $170 млн.

На предприятие планируется создать 5,5 тысяч рабочих мест, годовая переработка хлопка здесь будет составлять 35 тысяч тонн.

Напомним, постановление о создании СЭЗ «Куляб» было принято правительством Таджикистана в конце февраля этого года.

В республике с 2008 года действуют четыре СЭЗ – «Согд», «Дангара», «Пяндж» и «Ишкашим».

Компания China Machinery Industry Construction Group Inc основана в сентябре 1953 года, является крупнейшей строительной госгорпорацией Китая.

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