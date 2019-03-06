Девушка из Кокшетау разбила семью подруги, став любовницей ее отца

CA-NEWS (KZ) - Девушка из Кокшетау по имени Айжулдыз перестала верить в женскую дружбу после того, как ее предала самая близкая подруга. Буквально недавно ее родители, прожившие в браке более 20 лет, решили развестись из-за измены отца с ее подругой. Айжулдыз поведала свою историю корреспонденту KAZ.NUR.KZ.

«Сейчас я работаю в одной организации. Моя подруга работает вместе со мной. Ее зовут Асель. Мы вместе учились в школе и в университет поступили тоже вместе. Затем нас обеих пригласили в одну организацию на прохождение стажировки. Я делилась с ней всеми своими тайнами. Думала, что и у нее нет от меня никаких секретов. Но оказалось, что она самый настоящий волк в овечьей шкуре. Сейчас я жалею, что не узнала ее истинное лицо раньше», - рассказывает Айжулдыз.

Родители Айжулдыз очень состоятельные, уважаемые люди. У ее отца есть собственная строительная компания. С каждым годом объем заказов растет. Ее подруга Асель тоже из благополучной семьи. Девочки дружили с самого детства.

«Примерно полтора года назад я начала замечать, что мой папа изменился. Хоть ему было за 45, он все равно выглядел очень хорошо. Регулярно посещал спортзал и следил за своим здоровьем. Но вдруг он начал частенько уходить куда-то и не приходил до самого утра. Постоянно уезжал в командировки. Мама не обращала на это внимания. Мы думали, что он много работает и у него просто не хватает времени на нас. К тому же мама никогда не подозревала его в измене», – признается девушка.

Однако, в семье Айжулдыз участились мелкие ссоры и конфликты. Она начала замечать, что от ее отца исходит знакомый запах духов. Запах невозможно было не заметить, и мама девушки начала устраивать истерики по этому поводу. О том, что происходит в доме, девушка рассказывала своей близкой подруге. А она в свою очередь подбадривала ее и пыталась успокоить.

«Однажды я проснулась утром и увидела, что моя мама сидит на кухне и плачет. Когда брат и я начали расспрашивать ее, она рассказала нам о том, что у отца появилась любовница. Оказывается, она услышала, как посреди ночи папа разговаривает с кем-то по телефону в ванной комнате. Но папе не подала виду. Мы были шокированы от услышанного. Я никогда не думала, что папа сможет так с нами поступить. Мне стало так обидно, что я расплакалась. Мне не терпелось узнать, кто эта женщина, которая разрушила мою семью», – вспоминает Айжулдыз..

Немного подумав, дочь решила проследить за отцом. О своем плане она не рассказала никому, ни матери, ни подруге.

«Папа вышел с работы в восемь вечера. Сев в свой автомобиль, он направился в один из микрорайонов в центре. Мне был знаком тот путь, по которому он ехал. Потому что в том районе живет моя подруга Асель. Какое-то чувство подсказывало мне, что что-то неладное произойдет, но я все же решила увидеть все своими глазами. Папа остановился прямо возле подъезда Асель. Через 15 минут из подъезда вышла моя подруга. Села в его машину и поцеловала его в губы. И тогда для меня все стало ясно. Я расплакалась и долгое время не могла прийти в себя».

Приехав домой, Айжулдыз все рассказала своей маме. Она не могла простить отца за то что он начал встречаться с ровесницей своей дочери. Между подругами произошла ссора и они перестали общаться. Все завершилось разводом родителей.

«Я не смогу простить отца. Их роман начался с тех пор, как Асель начала приходить к нам в гости и оставаться у нас ночевать. Они до сих пор вместе. Я все хочу рассказать ее родителям. Но это уже ничего не изменит. Мама выгнала папу из дома, подала на развод. Вот так человек, которого я считала близким, нанес такой удар в спину», - завершила печальную историю Айжулдыз.