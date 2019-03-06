Казахстан получит от Китая около $300 млн льготного кредита на приграничную инфраструктуру

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане на пленарном заседании мажилиса парламента под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили законопроект "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита", передает Zakon.kz.

Смаилов уточнил, что в рамках займа КНР планируется провести модернизацию и техническое дооснащение 9 автомобильных и 1-го железнодорожного пунктов пропуска.

Реализацию проекта планируем начать в конце этого года и завершить в 2022 году.

- Кредит привязан к юаню и составляет 2% годовых. Срок возврата кредита 20 лет, первые 5 лет мы будем оплачивать только проценты - 2% в год, начиная с 6-го года до последнего 20 года будем оплачивать основную сумму долга, - пояснил министр.

Как отмечается в заключении профильного комитета Мажилиса, сумма кредита составляет 2 млрд юаней ($300 млн).

Как напомнил министр финансов РК Алихан Смаилов, в Послании народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность" главой государства отмечено, что одним из приоритетов развития экономики Казахстана является развитие новой Евразийской логистической инфраструктуры, в связи с чем необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров.

- В этих целях необходимо развитие таможенной инфраструктуры пунктов пропуска на казахстанском участке внешней границы ЕАЭС. Имеющаяся инфраструктура не позволяет осуществлять равномерный и ускоренный пропуск возрастающего потока. Примером является сложившаяся ситуация на казахстанско-узбекской границе.

Перед пунктами пропуска со стороны Казахстана наблюдается ежедневное скопление от 70-ти до 300 автотранспортных средств в сутки, перевозчики простаивают в очередях до 3-х суток, - сообщил он.

По его словам, в целях увеличения пропускной способности, Минфином разработана концепция "Эталонного пункта пропуска".

Модернизация пунктов пропуска по всему периметру внешней границы ЕАЭС, а также автоматизация всего цикла перемещения товаров позволит повысить уровень таможенного администрирования, улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски, что в целом, положительно повлияет на финансовые затраты участников ВЭД и рейтинги страны.