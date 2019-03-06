Рустам Эмомали поручил не пускать в букмекерские центры молодежь до 18 лет

CA-NEWS (TJ) - Председатель города Душанбе Рустам Эмомали встретился накануне с владельцами букмекерских контор, которые работают на территории столицы.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, на повестке дня стоял вопрос о незаконном привлечении несовершеннолетних в букмекерские центры в столице.

На встрече, также присутствовали главы столичных районов, руководители правоохранительных органов и силовых структур, налоговых органов и отделов образования столицы.

Мэр города Душанбе Рустам Эмомали выразил озабоченность случаями незаконного нахождения несовершеннолетних, в том числе учащихся школ в букмекерских центрах и поручил владельцам букмекерских контор, правоохранительным органам не пускать в букмекерские центры лиц, не достигших 18 лет.

Правоохранительным органам и другим ответственным структурам поручено взять под контроль деятельность букмекерских центров по обсуждаемому вопросу повестки дня.

По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время в городе Душанбе работают 8 букмекерских компаний, имеющих 139 центров в столице, в которых работают 160 человек.