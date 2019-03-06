Аэропорт Ташкента закрыли из-за тумана

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 6 марта, Ташкентский международный аэропорт был временно закрыт из-за сильного тумана. Самолеты были вынуждены совершить посадку в запасных аэродромах. Об этом сообщает официальный сайт Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

Рейсы авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари»Париж-Ташкент и Лондон-Ташкент приземлились в Самаркандском аэропорту, а рейс «Turkish Airlines», вылетевший из Стамбула приземлился в аэропорту Навои.