Дочь Гульнары Каримовой выложила фото, как её маму "уводили" в тюрьму

CA-NEWS (UZ) - "Я не могу больше молчать...Мою маму вытащили из ванной и увезли в неизвестном направлении", - написала дочь Гульнары Каримовой Иман Каримова в соцсетях

Дочь Гульнары Каримовой, внучка бывшего президента Ислама Каримова - Иман - сообщила, что её мать, Гульнара Каримова, проживала в квартире в Ташкенте с июня 2018 года. Иман пишет, что 5 марта сотрудники прокуратуры забрали её мать в неизвестном направлении.

Как сообщает Иман в Instagram-аккаунте, с конца июня 2018 года Гульнара проживала вместе с ней в её квартире в Ташкенте, так как она была освобождена досрочно.

"Сегодня, примерно в 19:00, работники узбекской прокуратуры, в частности Мухаммедов Ильяс, ворвались ко мне в квартиру в г. Ташкент, где с конца июня 2018 года проживает моя мама, так как была освобождена по УДО.

Он сначала от имени «руководства» угрожал моей маме, затем через несколько минут ворвался с другими работниками прокуратуры, вместе с которыми вытащил мою маму из ванной и увез в непонятном направлении. Узбекская сторона очень хотела скрыть многие факты и были достигнуты договоренности, но, к сожалению, из-за такого отношения, которое показывает полное отсутствие законов и прозрачность узбекской Прокуратуры, терпеть это уже невозможно", - пишет Иман.

По словам Иман, "эти «люди» подставляют имидж нашей страны и веру населения в закон. Не хотелось бы раскрывать все подробности всего того, что мне и моей семье известно (по договоренностям и не только, включая текущие действия людей в правительстве и «бизнесменов»), но думаю в такой ситуации, когда у меня похитили маму без объяснений и незаконно с применением силы вытащили ее из квартиры в халате, чему есть доказательства, не в моих силах больше молчать, если ситуация не стабилизируется. Уже мало кто воспринимает всерьез наши структуры, где каждый день меняются начальники/председатели, и произвол этих людей напрямую подставляет нашего Президента, его политику и его контроль над ситуациями в стране", – говорится в сообщении Иман Каримовой.

Позднее Иман оставила ещё один пост: "На данный момент сотрудники прокуратуры расхаживают по моей личной собственности, в квартире, и пытаются уничтожить улики, скрывая лица от камер, установленных мной внутри. После этого мы хотим, чтобы к нам относились равно? Чтобы уважали? Никогда такого не будет! Это большой позор на весь мир, как сотрудники Прокуратуры ходят, закрывая лицо капюшоном после того как похитили человека и украли мои личные вещи из квартиры".